أخبار العالم | سامح شكري يعزي المغرب وليبيا .. زلزال يضرب جزيرة كريت .. اشتباك بين الجيش السوداني وميليشيا في بورتسودان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

سجلت جزيرة كريت منذ قليل هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، في البحر المتوسط على عمق 10 كيلومترات.

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية شهد بعض التحسن لكنه ما زال هشًّا.

عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماعًا مع كل من، رئيس الوزراء أحمد الحشاني، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية؛ لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات، من أبرزها أسباب غياب الاستثمار، وملف الانتدابات. وفيما يتعلق بملف الانتدابات.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانج يي "عدم وجود أي آفاق" لمحاولات تسوية الوضع في أوكرانيا دون مراعاة مصالح روسيا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان، نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، في أعقاب لقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني في موسكو- أنهما أشادا بالحالة الراهنة للعلاقات.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لن يتم القبول بأي تدخل في شؤون البلاد أو المساس بسيادة تونس، معلقًا على من يريد إرسال بعثات من أجل فهم الوضع في تونس، قائلًا: …

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ رقما قياسيا بعدما تخطى حاجز 33 تريليون دولار.

لعبت قطر دور الوساطة، حيث سهلت صفقة للافراج عن اموال ايرانية مجمدة وأشرفت على تحويل 6 مليارات دولار من الأموال من كوريا الجنوبية.

قال البنك المركزي الفرنسي، الاثنين، إن الاقتصاد الفرنسي سينمو أقل قليلا من المتوقع في العامين المقبلين بسبب ضعف شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه رفع توقعاته لعام 2023

دخل رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الاثنين، في أكبر تحد خلال الأشهر الثمانية التي قضاها كأكبر جمهوري في الكونجرس، حيث يحاول تجنب إغلاق الحكومة في أقل من أسبوعين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا سعيدة بتعاونها المتنامي مع الولايات المتحدة.

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيلون ماسك على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية في اجتماع الاثنين بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية

أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمغرب، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين العالميتين، ستبدأ في أكتوبر، في مراكش، على الرغم من الزلزال القريب الذي وقع مؤخرا في المغرب، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص. وسيعقد الاجتماع في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش، على بعد 45 ميلا (72 كيلومترا) فقط من موقع

رفعت وزارة المالية البرازيلية، الاثنين، توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.2٪ من التقدير السابق البالغ 2.5٪ في يوليو

قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، إن وسط المدينة تعرض لهجوم بالصواريخ الروسية، الإثنين.

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بـ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، مايكل مارتن، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق ...

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن وزير الخارجية سامح شكري عقد لقاءاً مع نظيره الألباني إجلي الحسني

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مايكل مارتن وزير خارجية أيرلندا في نيويورك على هامش أعمال الشق الرفيع للدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين، التي تستهدف التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وبالدعوة التي وجهتها السعودية إلى وفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات التي تستهدف وقف إطلاق النار

أعربت كوريا الجنوبية عن أملها في أن يسهم تحويل الأموال الايرانية المجمدة في اطار صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة في تحسين العلاقات الثنائية

قال شهود إن الجيش السوداني اشتبك مع ميليشيات قبلية في بورتسودان، في أول قتال في المدينة الساحلية الاستراتيجية منذ أكثر من خمسة أشهر من الحرب.

يسعى زعماء العالم إلى إنقاذ الأهداف العالمية المتوقفة لمكافحة قضايا مثل الجوع والفقر وأزمة المناخ التي خرجت عن مسارها في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والرياح الاقتصادية المعاكسة.

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، وزير شئون أوروبا والخارجية الألباني إجلي الحسني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قالت الحكومة الهندية إن وزيرا هنديا بارزا أجرى محادثات بشأن تعزيز التعاون المهم في مجال التعدين مع مسؤولين كنديين يوم الاثنين وسط توتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، على أن يجري محادثات مع نظيره الأمريكي، جو بايدن. وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية،: "لقد وصلت مع، أولينا زيلينسكا، إلى الولايات المتحدة؛ للمشاركة في الجمعية العامة

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري ترأس، الاثنين، الاجتماع الوزاري التشاوري العربي نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربي

قال نائب وزير الخارجية البريطاني طارق أحمد، إن الصراع الأوكراني لا ينبغي أن يتحول إلى أزمة نووية.

احتج المزارعون في بلغاريا، اليوم الإثنين، بعد أن رفعت الحكومة الحظر المفروض على المنتجات الغذائية القادمة من أوكرانيا.

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحل الوحيد الذي يقبله المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يقبله الفلسطينيون لتحقيق تحررهم من الاحتلال هو الوقوف على مفترق الطرق الأخير يتعرض هذا الحل لهجوم إسرائيلي واسع النطاق يهدف إلى تقويض حتمي لأي فرصة تمكنه من رؤية النور…