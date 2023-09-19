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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعثر على حطام الطائرة الحربية المفقودة من طراز إف-35

طائرة حربية طراز
طائرة حربية طراز إف 35

أعلن الجيش الأمريكي، أنه عثر على حطام طائرة حربية مفقودة من طراز إف-35 فقد أثرها قبل حوالي 24 ساعة فوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة؛ بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يتضح حتى الآن.

وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرج" بولاية كارولاينا الجنوبية.

وبالعثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطور والبالغة كلفة الواحدة منها حوالي 80 مليون دولار؛ تسدل الستارة على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات، منذ الأحد الماضي، وطلبت خلالها من سكان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.

وزودت هذه المقاتلة من الجيل الخامس، بتقنيات لتفادي رصدها من الرادار.

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