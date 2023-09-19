اليوم.. بدء جلسات نقاش مفتوح ضمن الدورة 87 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تبدأ اليوم الثلاثاء، بتوقيت الولايات المتحدة جلسات النقاش المفتوح لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور انعقادها الـ 87، وتستمر تلك الجلسات حتى السبت 23 سبتمبر، تعقبها جلسات تشاورية وتعقيبات ختامية تستمر حتى الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.

ووفقا لجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد تحدد يوم غد، الأربعاء؛ لعقد جلسات نقاش عام على مستوى المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية حول "تعزيز مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وفق أليات فعالة ومتعددة الأطراف".

وقالت مصادر الجمعية العامة إن المتحدثين في الجلسة سيتخذون من الحرب الروسية الأوكرانية حالة للدراسة والتطبيق لمدى فاعلية وأثر ميثاق الأمم المتحدة وآليات إنفاذه على الأرض.

وسيرأس تلك الجلسة المهمة، إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، خلال سبتمبر الجاري، وإلى جانبه كمتحدث رئيسي، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.