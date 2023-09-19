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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. استئصال انزلاق غضروفي بالميكروسكوب الجراحي في مستشفى العامرية بالإسكندرية

الميكروسكوب الجراحي
الميكروسكوب الجراحي

أجرى أطباء مديرية الصحة بالإسكندرية، عملية استئصال انزلاق غضروفي وتسليك مخارج الأعصاب، باستخدام الميكروسكوب الجراحي بنجاح، وذلك لأول مرة، داخل مستشفى العامرية التابعة للمديرية.

وأوضحت مديرية الصحة بالإسكندرية، في بيان، أن العملية أجريت لمريض يبلغ من العمر 40 عاما، وكان يعاني من انزلاق غضروفي قطني واختناق جذور الأعصاب، وتحسنت حالته الصحية وخرج من المستشفى بحالة جيدة، بعد ساعات من إجراء العملية.

وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للطاقم الطبي القائم على العملية، لبذل كل الجهد والتنسيق لإنجاح تلك العملية.

ومن جهتها، أعربت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو، عن فخرها بفريق العمل وروح التعاون والتنسيق المثمر، وبدء تنفيذ التدخلات الدقيقة بالمستشفى؛ ما سيعود بالنفع على المرضى، موجهة الشكر للطاقم الطبي والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى.

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