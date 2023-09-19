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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرة مسيرة.. روسيا تشن هجوماً على مدينة لفيف غرب أوكرانيا

صدى البلد

شنت روسيا هجوما بطائرة بدون طيار، في وقت مبكر من صباح اليوم، الثلاثاء، على مدينة لفيف غرب أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخص واحد، وفقا لمسئولين محليين.

وقال رئيس بلدية المدينة، أندريه سادوفي، في منشور على تطبيق “تليجرام”، إنه نتيجة للهجوم، اشتعلت النيران في سقف مستودع صناعي في إحدى مناطق لفيف، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضاف أن رجلا يبلغ من العمر 26 عاما نُقل إلى المستشفى بعد أن تم انتشاله من تحت الأنقاض مصابا بكسر مفتوح في أحد أطرافه.

وأوضح أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

ووفقًا للقوات الجوية الأوكرانية، كانت طائرات بدون طيار هجومية في المجال الجوي لمناطق لفيف وإيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي في وقت مبكر من اليوم، الثلاثاء.

اشتعلت النيران المجال الجوى أوكرانيا تطبيق تليجرام خدمات الطوارئ خميلنيتسكي طائرة بدون طيار غرب اوكرانيا

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