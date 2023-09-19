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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة وزير البترول.. رؤساء الشركات العالمية يحددون متطلبات الإسراع بإزالة الكربون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المشاركون من رؤساء شركات البترول العالمية وخبراء الصناعة، في المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط  بالقاهرة، بحضور وزير البترول، أن الغاز الطبيعى هو الوقود الانتقالى الأمثل فى هذه المرحلة وسيظل كذلك لفترة طويلة وأن أمن الإمدادات يماثل انتقال الطاقة فى الأهمية.

وأوضحوا أن تطبيق تكنولوجيا خفض وإزالة واحتجاز الكربون يحتاج إلى عوامل للنجاح أهمها توافر التمويل ، والسياسات واللوائح التى تنظم هذه المشروعات وخفض التكلفة الاقتصادية إلى جانب توفير البنية التحتية الناقلة ومواقع لإقامتها على المستوى الإقليمى. 

كما أكدوا  أهمية التعاون بين الدول وجمع كافة الأطراف المعنية من حكومات وشركات عالمية وشركات الخدمات  ومنظمات وصانعى القرار وواضعي الاستراتيجيات والسياسات لدراسة ووضع إطار تنظيمي لكيفية تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع محلياً واقليمياً .

و دعوا إلى الاهتمام بتوفير تكنولوجيا خفض وإزالة الكربون فى مشروعات الإنتاج خاصة تطبيق وسائل كفاءة الطاقة  واستخدام الرقمنة التي تسهم بدورها  في خفض الانبعاثات. 

كما أشاروا إلى أهمية دور مصر الريادى فى منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق التعاون وجمع دول الإقليم وطرح المبادرات التي تنادى بخفض الانبعاثات ودعم الأبحاث فى هذا الشأن.

كما أكدوا أن الدول المتقدمة  يتحتم عليها متابعة دورها والتزامها تجاه الدول النامية بإتاحة تكنولوجيا إزالة الكربون وتوفير الدعم المالى والعلمى والتدريب الكافى لتنفيذ  المشروعات لأن الفائدة ستعود على الجميع.

ضمت المائدة المستديرة رؤساء ومسئولي شركات شيفرون واكسون موبيل و شل و فينترسال ديا و SLB و بيكرهيوز وهاليبرتون واباتشي و وورلي  و سايبم وانرجين وهيلينك بتروليم ، و الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى في مصر و رؤساء ومسئولي هيئة البترول و ايجاس والقابضة للبتروكيماويات و بتروجت و انبي .

منتدى غاز شرق المتوسط شركات البترول العالمية الوقود الانتقالى الغاز الطبيعى الكربون

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