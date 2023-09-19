"الأهرام": الدولة لديها توجه استراتيجي في تكريس مكانة الفنون والثقافة

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدولة لديها توجه استراتيجي في تكريس مكانة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت "الأهرام" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء - أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية، لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لم يكن إلا تأكيدا على التوجه الاستراتيجي للدولة في تكريس مكانة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتعظيما لقيمة مدينة الفنون كمدينة عالمية، وكمنارة متفردة للإبداع الفني والثقافي المصري بمعايير التشغيل والإدارة الأرقى في العالم، ويتضمن التوجيه الرئاسي رسالة بأن تكون المدينة معززة بأحدث الخبرات والتقنيات العالمية الخاصة بمثل هذه المنارات الفنية والثقافية.

أبرز الإحصائيات

واستعرضت "الأهرام" أبرز الإحصائيات المتعلقة بالمدينة، حيث أقيمت المدينة على مساحة 127 فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، تتضمن أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية، وتضم المدينة قاعة احتفالات كبرى تصل سعتها إلى 3500 فرد، مجهزة وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية وأنظمة الإضاءة والصوت، ودارا للأوبرا هي الأكبر في الشرق الأوسط، تعد بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلةً: "تفصح الجولات التي قام بها بعض الإعلاميين داخل المدينة عن فكر وثقافة ملهمين وراء تصميمها على هذا النحو الذي بدت عليه متنوعة ومثيرة للخيال، ومستوعبة للماضي والحاضر والمستقبل، ومشتملة على مختلف طاقات الفنون والإبداع المصري والعالمي، بما تملكه من أشكال للقوة الناعمة المتمثلة في الحضارة الفرعونية والتراث والتاريخ المصري بكل تنوعاته".

