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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": الرئيس السيسي لديه قناعة ببطولة المواطن في التحدي ومواجهة الصعاب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد قناعته بأن المواطن المصري هو البطل؛ بطل في التحدي، ومواجهة الصعاب، والقفز فوق الأزمات مهما كانت قسوتها أو شدتها؛ وبطل في التاريخ المصري، أثبت فيه المواطن ابن «أم الدنيا» أنه أقوى من كل الأرقام والإحصاءات والحسابات، وأنه بإرادته وعزيمته وإصراره قادر على تعويض أي فارق بينه وبين أية قوة معادية، وقادر على دحر أعدائه، وكانت حرب أكتوبر نموذجًا.

"المواطن هو البطل"

وأوضحت "الجمهورية" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "المواطن هو «البطل»"- أن المواطن المصري هو النموذج الأعلى على هذا الكوكب قدرةً على الصبر والتحمل، ثقةً في الغد الأفضل وعملًا بناءً للأجيال القادمة، لأنهم أبناء حضارة عريقة، ووطن قوي؛ وهو البطل، لأنه لم يسمح لقوى «الردة» أن تجره بعيدًا عن وطنيته، أو تبعده عن انتمائه.

وأضافت الصحيفة أن المصري هو البطل لأنه في غضون عام داكن لم يسمح للإخوان المجرمين بأن يسيطروا على مفاصل دولته أو يشقوا صفه الوطني بالتفرقة بين شركاء الوطن، أو تفتيت عرى الوطن وأوصاله؛ والمصري هو البطل لأنه انتفض في الثلاثين من يونيو عام 2013 يضرب المثل للعالم كله بالتلاحم مع القوات المسلحة دفاعًا عن هوية مصر وانتمائها وقدسية ترابها ورمالها.

وتابعت "الجمهورية" أن المصري هو البطل لأنه طوال 10 سنوات مضت حقق من المنجزات ما يفوق المعجزات، نموذجًا ومثلًا للعالم أجمع؛ وهو البطل لأنه أنتج للعالم كله تجارب رائدة في الصحة وفيروس «سي» وفي إنشاء المدن الجديدة الذكية وقهر العشوائيات وغيرها.

وأكدت الصحيفة أن المصري سوف يظل هو البطل والصخرة التي تتحطم عليها كل شائعات الخصوم وفتن الأعادي.

 

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