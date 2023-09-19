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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سان جيرمان يبدأ رحلة البحث عن لقبه الأول ضد دورتموند بدوري الأبطال

باريس
باريس

يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على نظيره باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب دورتموند ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا ميلان الإيطالي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويدرك فريق بوروسيا دورتموند أن مواجهة سان جيرمان تعد بداية صعبة لفريقه في دوري الأبطال رغم رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار عن حامل لقب الدوري الفرنسي، لكنه حذر من أن بي إس جي لا يزال يطمح للتتويج باللقب القاري.

في المقابل يبحث سان جيرمان عن بداية مثالية لكن هذه المرة من دون العديد من نجوم المواسم الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي الذين غادروه هذا الصيف للدفاع عن ألوان إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي والعربي القطري تواليا، أو الإسباني سيرجيو راموس الذي عاد الى فريق بدايته إشبيلية.

وما زال باريس سان جيرمان يلهث خلف لقبه الأول في المسابقة، معولا هذه المرة على ثنائية كيليان مبابي وعثمان ديمبلي.

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