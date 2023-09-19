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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير فلسطين بالقاهرة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا في ضحايا العاصفة "دانيال"

سفير فلسطين يقدم
سفير فلسطين يقدم العزاء للسفارة الليبية

قدم سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح ، على رأس وفد من مستشاري وكوادر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ، واجب العزاء في ضحايا العاصفة دانيال التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا،  في مقر سفارة ليبيا في مصر.

وجدد سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح تعازيه القلبية للقائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بجمهورية مصر العربية السفير محمد عبد العاطي مصباح، بإسم السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين إلى عموم الشعب الليبي وذوي المتوفين الليبيين وأبناء الجالية الفلسطينية هناك، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وعائلاتهم الصبر والسلوان.

وقال السفير دياب اللوح أن مصاب الشعب الليبي الشقيق يؤلم قلوب أبناء الشعب الفلسطيني أجمع، مؤكدا أن مشاركة دولة فلسطين في عمليات البحث والإنقاذ ، فور ايعاز الرئيس محمود عباس بإرسال فريق من من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين، تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين و الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في مصابه الجلل.

ومن جهته شكر السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة ، وفد دولة فلسطين ممثلة بالسفير دياب اللوح على تضامن الشعب الفلسطيني الشقيق في مصابهم الجلل، وحرص سفارة دولة فلسطين على تقديم واجب العزاء  لحكومة وعموم الشعب الليبي مؤكدا على مكانة فلسطين في قلوب ووجدان الشعب الليبي.

وسجل السفير دياب اللوح كلمة في سجل العزاء  المفتوح ،  وضم الوفد مستشار أول د.نداء البرغوثي والمستشار الثقافي ناجي الناجي ، وسكرتير ثاني نوار نزال، ومعتمد الصندوق القومي رياض القاسم، كما كان في استقبال الوفد سفير ومستشارو وكوادر سفارة دولة ليبيا في القاهرة.

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أبناء الشعب الفلسطيني الجالية الفلسطينية السفير دياب اللوح القيادة الفلسطينية الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا جمهورية مصر العربية سفارة دولة فلسطين سفارة دولة فلسطين بالقاهرة

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