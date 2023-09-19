أزمة كبيرة.. رد قاس من الهند على اتهامات كندا الموجهة إليها

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي رفيع، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 5 أيام، وذلك ردا على خطوة مماثلة من جانب السلطات الكندية.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، قد أعلنت أن بلادها طردت دبلوماسيا هنديا رفيعا من البلاد.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، متحدثا في البرلمان، أمس الاثنين، إن أوتاوا تشتبه في تورط السلطات الهندية في مصرع هارديب سينج نيجار، الذي اغتيل بالرصاص في 18 يونيو.

وردا على ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الهندية الاتهامات الكندية للسلطات الهندية بالتورط في مقتل زعيم طائفة السيخ هارديب سينج نيجار بأنها "سخيفة"، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، إن "قرارها (طرد دبلوماسي كندي) يعكس القلق المتزايد للحكومة الهندية بشأن تدخل الدبلوماسيين الكنديين في شؤوننا الداخلية ومشاركتهم في الأنشطة المناهضة للهند".

وأضافت: "لقد اطلعنا على تصريح رئيس وزراء كندا في البرلمان، وكذلك تصريح وزارة الخارجية (الكندية). نرفض الاتهامات للحكومة الهندية بالتورط في أي عمل من أعمال العنف في كندا ونعتبرها سخيفة ولها دوافع".

وبحسب الوزارة فإن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين في خالستان (حركة انفصالية سيخية) الذين حصلوا على اللجوء في كندا والذين يواصلون تهديد سيادة الهند وسلامتها الإقليمية".

كما دعت الخارجية الهندية الحكومة الكندية إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع "العناصر المناهضة للهند العاملة على أراضيها".