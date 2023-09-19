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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الذكرى الخامسة| فقد القدرة على الكلام.. مأساة جميل راتب في اللحظات الأخيرة

جميل راتب
جميل راتب

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الفنان جميل راتب والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى خاصة أنه كان أيقونة فنية حقيقية وابدع فى تجسيد عدد من الأدوار المتنوعة بين الخير والشر والكوميديا.

وقد كشف التهامى هانى مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب عن اللحظات الأخيرة قبل الوفاة.

وقال التهامى هانى، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن الفنان الراحل جميل راتب كان على علم بأبعاد مرضه، وتعرض فى الفترة الأخيرة إلى فقدان الكلام أو بمعنى أدق كان صوته مجرد همسات، وتوجهنا لعدد من الأطباء داخل مصر وفى فرنسا إلا أن المرض كان فى المرحلة الأخيرة ومن الصعب علاجه.

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وأضاف التهامى هانى : “كان فى هذه الفترة متقبل حالته الصحية ويتعامل معها بكل هدوء، ولكن فى الأيام الأخيرة من عمره وتحديدا الثلاثة أيام الأخيرة كانت الأصعب التى مر بها جميل راتب، حيث دخل فى غيبوبة كاملة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة”.

كما كشف التهامى هاني مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، عن وصيته التى لم تنفذ حتى الآن والتى أوصى بها.

وقال التهامى هانى : “الفنان جميل راتب كان كتب فى مظروف مقفول قبل رحيله وصيته الأخيرة وأوصانى بتنفيذها إلا أنه حتى الآن لم أتمكن من هذا الأمر”.

جميل راتب

وولد جميل أبو بكر راتب عام 1926 بمحافظة القاهرة لأب مصري وأم من أسرة هدي شعراوي، وفي بداية دراسته أخفي عن عائلته إهتمامه بالتمثيل، وعندما علموا قرروا أن يمنعوا عنه المصروف، مما أضطر للعمل فى مختلف الأعمال، منها “شيال” فى سوق الخضار وكومبارس ومترجم من أجل تحقيق نفسه فيما يحبه من مجال.

وفى منتصف السبعينات وهي الفترة التي ظهر فيها فى السينما المصرية بشكل كبير، وكان فيلم الصعود إلى الهاوية مثل نقطة تحول رئيسية فى مشواره السينمائي، حاصلا على جائزة الدولة وتسلمها من الرئيس السابق السادات.

وشارك الفنان الراحل جميل راتب، فى أدوار مختلفة بالسينما الفرنسية والتونيسية، وفى عام 1985 قدم واحد من أهم أدواره بفيلم الكيف، إلى جانب أدواره المهمة، مثل: مسلسل الراية البيضاء وسلسلة مسلسل يوميات ونيس بدور أبو الفضل جاد الله والد ونيس.

وحصل جميل راتب على العديد من التكريمات، والذى رحل عن عالمنا مثل اليوم 19 سبتمبر عام 2018، وكان منها تكريم مهرجان القاهرة السينمائي عن مشواره الفني الطويل الذى قدم خلاله أفلام مصرية وعالمية.

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