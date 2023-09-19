أول ملاكمة مصرية تتأهل للأولمبياد: ماما وبابا كانو دايما بيشجعوني أوصل لحلمي

قالت البطلة يمني عياد، أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، إنها كانت تشعر أنه سيتم تأهيلها، معقب: “كنا نتعب كثيرا فى التمرين، وهذا كان الحلم والهدف الخاص بنا”.

وأضافت البطلة يمني عياد، أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”: “كان الجميع يتمرن ونقوم بزيادة عدد ساعات التمرين من أجل التأهل، وحلمي وهدفي لم يكن دائما يغيب عن بالي، وكان لدي عزيمة أنه يجب الوصول لهدفي".

وتابعت البطلة يمني عياد، أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024: “أستيقظ دائما مبكرا وأصلي وأتمرن وأذهب إلى كليتي وأروح أصلي وأذاكر قليلا ثم أذهب إلى التمرين مرة أخري..ماما وبابا هما الـ كانو دايما بيشجعوني أني أوصل لحلمي ”.