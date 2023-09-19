انطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول

انطلقت اليوم الثلاثاء ، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور اشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة– رئيس المكتب التنفيذي وعضوية الوزراء أعضاء المكتب، بمشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.

ويناقش الاجتماع البندين المدرجين على جدول الأعمال: اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن، وانشاء اتحاد الشباب العربي.

ويعقبه اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي واصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيداً لرفعها الى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.