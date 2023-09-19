عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطاقة الذرية تنظم ورشة علمية عن الوقاية الإشعاعية وتأهيل العاملين

صدى البلد

افتتح اليوم  الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والدكتور محمد احمد جمعة مقرر اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع  ورشة العمل الرابعة عن الوقاية الإشعاعية والتي تنظمها اللجنة التوجهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2023.

 وقد تمت الورشة تحت رعاية الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة وتضم الشبكة في عضويتها علماء وخبراء من الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد العلمية المصرية. ويحضر ورشة العمل لفيف من خبراء ومسئولي الوقاية الاشعاعية وكذلك العاملين في مجالات استخدامات الإشعاعات المؤينة والوقاية الإشعاعية خاصة، كم يحضرها مجموعة من شباب الباحثين. وممثلين من هيئة المحطات النووية ومركز بحوث الامان النووي والاشعاعي ومركز تكنولوجيا الاشعاع ومركز البحوث النووية وجامعة المنصورة وجامعة دمنهور وجامعة قناة السويس وجامعة الاسكندرية والازهر وكذلك القطاع الخاص.


 صرح  الدكتور/  محمد احمد جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الاسبق ورئيس الورشة بأن الورشة ستناقش المحاور الآتية:
1)    تاريخ الوقاية الإشعاعية في مصر من عام 1955 حتى الأن.
2)   المنظمات الدولية في مجالات الوقاية الاشعاعية.
3)   متطلبات الوقاية الإشعاعية  للجنة الدولية للوقاية من الإشعاع والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4)   عرض عام  لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية رقم 7 لسنة 2010  ولائحتة  التنفيذية.
5)   لائحة تراخيص الافراد.
6)   تطبيقات لائحة تراخيص الافراد للأنشطة والتطبيقات الطبية وغيرالطبية.
7)   خبرات الوقاية الاشعاعية ومسئوليات العمل في مجال الوقاية الاشعاعية.


وقال  الدكتور/ محمد جمعة رئيس الورشة بأنها ستشمل عقد  سبعة جلسات علمية وجلسة حوار لتحفيز شباب العلماء في تخصص الوقاية الإشعاعية على إجراء البحوث العلمية البحتة والبحوث التطبيقية .


وفي كلمته أشار  الدكتور/ هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن الورشة  تأتي في إطار  حرص هيئة الطاقة الذرية والشبكة القومية لفيزياء الاشعاع والوقاية على توعية  العاملين في مجالات استخدام الاشعاع المؤين وكذلك تأهيلهم للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في مجالات الإشعاع المؤين. كما تشمل استعراض لأحدث إصدارات  الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الهيئات الدولية في مجال الوقاية الإشعاعية للاسترشاد بها  فى مجالات الأمان النووى و الاشعاعى  داخل جمهورية مصر العربية وكذلك للإستفادة منها في مجالات الوقاية الاشعاعية والطوارئ الإشعاعية.

 وقال الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بان الورشة تعتبر من احد الفاعليات التي تساهم في رفع الوعي لجميع العاملين في مجال الوقاية الاشعاعية وتساعدهم للحصول علي تراخيص العمل في هذا المجال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

عاجل | نجم الأهلي ينتقل رسمياً لفاركو

ترشيحاتنا

معجزة لتجنب الركود..تحذير لوزارة الخزانة الأمريكية من الإغلاق الحكومي

خلال عامين|أستاذ اقتصاد زراعي: متوقع وصول الاكتفاء الذاتي من القمح لـ 65%

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

تأثير نسبة الكربوهيدرات والألياف على الصحة العامة.. تعرف عليها

تركيا تكشف آخر التطورات في حادث سقوط مروحية بخزان مياه بولاية إزمير

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ