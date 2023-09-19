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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خادمة تسرق مجوهرات من فيلا بالشروق

المتهمة
المتهمة

‏ألقى رجال أمن القاهرة القبض على خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا مخدومتها بمدينة الشروق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى السيدات قررت باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغة مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية ، أمكن ضبطها .

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها ، بإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الشروق القاهرة سرقة سرقة مشغولات ذهبية مدينة الشروق

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