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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دفاع النواب: إشادة الأوساط الليبية بدور القوات المسلحة فخر لكل المصريين

خالد طنطاوى عضو مجلس
خالد طنطاوى عضو مجلس النواب

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب الاشادة والتقدير الكبيرين من مختلف الأوساط الليبية السياسية والبرلمانية والجيش الليبى بالدور البطولى الذى قامت به القوات المسلحة المصرية الباسلة داخل الأراضى الليبية لتخفيف الاثار السلبية والخطيرة التى تسبب فيها اعصار دانيال بمثابة فخر وتقدير كبيرين لكل المصريين ولمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتها المسلحة المصرية الباسلة التى سطرت بملحمة وطنية رفيعة المستوى داخل الأراضي الليبية  .

 


وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بالدور البطولى لصقور وأبطال الجيش المصرى العظيم في عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا الأعصار دانيال الذي أودى بحياة الألاف من الأشقاء وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي، مثمنا توجيهات الرئيس بتسيير انتقال المساعدات جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم موجهاً تحية قلبية الى الرئيس السيسي الذى وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.


وأكد النائب خالد طنطاوى أن القوات المسلحة قامت بعمل انسانى كبير وأكدت للرأى العام المصرى والعربى نجاحها وقدرتها الفائقة فى حماية الشعب الليبى الشقيق مشيداً بحرص الدولة المصرية على تقديم يد العون إلى الأشقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي تفوق كل التوقعات.


وقال النائب خالد طنطاوى : إن مصر وجيشها الباسل كانت ولاتزال وستظل السند والداعم لكل الدول العربية الشقيقة وأنه مهما بلغت الظروف لن تتأخر مصر يوما عن دورها التاريخي والقومي باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية،  موجهاً التحية والتقدير الى الرئيس السيسي لحرصه على متابعة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.


وأكد النائب خالد طنطاوى أن الوضع الراهن والصعب داخل الدولة الليبية الشقيقة يتطلب من المجتمع الدولى والعربي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم والعون لليبيا الشقيقة في هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق قدرات أي دولة متوجهاً بخالص التعازى لاسر الضحايا من المصريين والليبيين وأن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم واسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

خالد طنطاوى مجلس النواب الأوساط الليبية القوات المسلحة

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