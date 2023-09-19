موديست يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري في الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بشكل على ملامح التشكيل الذي سخوض مواجهة المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في الدوري كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني

- خط الوسط : مروان عطية ، أليو ديانج ، محمد مجدي "أفشة"

- خط الهجوم: بيرسى تاو، أنتوني موديست، رضا سليم.

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة صعبة أمام ضيفه المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء، الساعة السابعة مساء، في الجولة الأولى بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري، بالفوز على المصري البورسعيدي في مواجهة من العيار الثقيل.