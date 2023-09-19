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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيوانات محظورة ونقد أجنبي.. مطار القاهرة يوقف 4 أشخاص| صور

الحيوانات
الحيوانات

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم تهريب بعض الحيوانات المحظور الاتجار بها وتصديرها، كما تم ضبط صاحب شركة لمحاولته تهريب مبالغ مالية "عملات أجنبية" بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وكانت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ تمكنت من ضبط 3 أشخاص"أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، بحوزتهم 68 سلحفة مصرية حية، و75 ضبا سيناويا، و6 ثعابين مخبأة داخل حقائبهم.

وبالعرض على الجهات المختصة بالميناء، أفادت بأن المضبوطات محظور الاتجار بها وتصديرها وتم التحفظ عليها بمعرفة الجهات المعنية، وبمواجهتهم قرروا اعتزامهم تهريب المضبوطات بالخارج بغرض بيعها وتحقيق استفادة مادية.

من ناحية أخرى، تم ضبط صاحب إحدى الشركات للاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة الغربية وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبه، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة.

جاءت عملية الضبط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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عملات اجنبية سلاحف حيوانات ثعابين تهريب وزارة الداخلية نقد اجنبي

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