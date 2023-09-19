موعد الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة

يعقد الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لكرة السلة، التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر الجاري ، في التاسعة مساء اليوم بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي.

ويحضر الاجتماع الفني كل من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ، وطارق الغنام مدير الفريق ووليد الخراط إداري الفريق.

ويتم خلال الاجتماع مراجعة ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

ويؤدي الفريق أول تدريباته في سنغافورة في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت سنغافورة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة بصالة OSCB التي تبعد عن مقر إقامة الفريق ما يقرب من 10دقائق.