جلسة تصوير رسمية للاعبي سلة الأهلي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لجلسة التصوير الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتيننتال» التي يشارك بها أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني، والتي تقام خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى سنغافورة مساء أمس، الاثنين، بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من 14 ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباح الاثنين إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ما يقرب من 8 ساعات.

تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش، مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.