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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اللي حاطة ماكياج مش هتركب القطر| السكة الحديد الصينية تثير غضبًا عارمًا

السكك الحديدية الصينية
السكك الحديدية الصينية تطالب النساء بعدم وضع الماكياج

طالبت شركة السكك الحديدية الصينية النساء بالامتناع عن وضع المكياج داخل القطارات في مقطع فيديو ترويجي لها مما أثار جدلًا كبيرًا وردود فعل عنيفة من النساء اللواتي يتحدثن عن التمييز .

أصبح مقطع الفيديو الذي نشرته شركة China Railway الأكثر بحثًا وقراءة ومناقشة على منصة Weibo الشبيهة لمنصة تويتر في الصين.

غضب ودعوة للمساواة

استقبلت النساء هذا الأمر بغضب شديد وسط حركة نسوية أوسع تدعو إلى المساواة بشكل أكبر بين الرجل والمرأة في الدولة التي يصل عدد سكانها إلى مليار و 400 ألف نسمة. 

وأشارت النساء أن الرجال لا يزالون يسيطرون في أحيان كثيرة على الهيئات الحكومية العليا ومجالس الإدارة بالبلاد.

حملة لردع السلوكيات الخاطئة

ووفقًا لموقع CNN، يبدو أن هذا المقطع جزءً من حملة تقوم بها هيئة السكك الحديدية الصينية لمكافحة السلوكيات الخاطئة من الركاب، ويتبعه سلسلة أخرى من المنشورات التي توجه المواطنين بعدم الجلوس على مقاعد الآخرين أو رمي النفايات أو التحدث بصوت عالي جدًا في القطارات.

هجوم مشاهدين

ويظهر بالفيديو امرأة ترتدي ملابس أنيقة وتصور نفسها وهي تبدأ في وضع كريم الأساس أثناء جلوسها على مقصورة القطار فائق السرعة، ثم يقاطعها رجل على المقعد المجاور ووجهه مغطى بكريم الأساس ثم تعتذر له المرأة وتساعده على تنظيف وجهه فيقول لها "لست بحاجة إلى وضع الماكياج، إنك تتمتعين بجمال طبيعي".

حصل الهاشتاج الخاص بالفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة على 340 مليون مشاهدة و 20 ألف تعليق. وانتقد العديد من المشاهدين الفيديو حيث تسأل أحدهم " هل ستشمل الخطوة التالية منع النساء من ركوب القطارات نهائيا؟". بينما قال آخر مدافعًا عن الحق في وضع الماكياج "ليس هناك أي شيء غير حضاري في هذا الأمر".

دفاع المسئولين

على الجانب الآخر، دافع المسئولين الصينيين عن الإعلان من خلال تعليق نشرته وسائل الإعلام الحكومية يدعو الناس إلى عدم "المبالغة في تفسير مقطع الفيديو". 

مؤكدين أن حوادث الماكياج مثل التي تم تصويرها في مقطع الفيديو تعد من بين الشكاوى الأكثر شيوعًا التي يتلقاها مسئولو السكك الحديدية إضافة إلى بعض السلوكيات الأسوأ مثل احتلا مقعد راكب آخر أو الصوت العالي للغاية.

شركة السكك الحديدية الصينية منصة Weibo التمييز الجنسي شركة China Railway مكافحة السلوكيات الخاطئة

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