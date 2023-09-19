مستشار الإمام الأكبر تلتقى الطالب الوافد صاحب رحلة الدراجة من غينيا لمصر

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين بمكتبها بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، الطالب الغيني مامادو صفايو باري، الذي سافر من غينيا إلى مصر بالدراجة للدراسة بالأزهر الشريف.

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي إن الأزهر الشريف يقدم علمه ودعمه اللامحدود للطلاب الوافدين، حيث إن هذا الدعم لا يقف على الطلاب الوافدين في مصر فقط، ولكن يمتد أيضًا إلى الخارج، فالأزهر يستقبل الوافدين من جميع البلاد ويعتني بهم ويوفر لهم كثيرًا من الإمكانات والمنح والدعم.

ومن جانبه عبر«باري» عن سعادته البالغة بالتواجد في مصر لتحقيق حلمه للدراسة بالأزهر، حيث يرى أن رغبته في دراسة الدين الإسلامي بالأزهر كانت أقوى من صعوبة الرحلة، مشيرًا إلى أن العائلات في بلاده كانوا يفتخرون بأن لهم أبناء يتخرجون في الأزهر، الذي يمثل الوجهة الدينية والمنارة الإسلامية في العالم أجمع، حينها علمت مكانة الأزهر الشريف في بلدي غينيا وفي كل مكان بإفريقيا، وتمنيت الالتحاق بهذه المؤسسة العريقة، والانتساب إليها حتى منَّ الله – عز وجل-عليَّا بذلك.



ووجه الطالب، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ولمصر العزيزة والشعب المصري الذي فتح له أحضانه مرحبًا به.

وكلفت الدكتورة نهلة الصعيدي بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل الطالب بالأزهر الشريف، متعهدة بتقديم سبل الدعم كافة؛ لتحقيق حلم الطالب (باري) للدراسة بالأزهر الشريف.

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