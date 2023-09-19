البحوث الفلكية تنظم ورشة مع الجامعة الأمريكية بالإمارات للحديث عن التغيرات المناخية

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية غدا، ورشة عمل اونلاين حول "تغير المناخ والتنمية المستدامة الاقتصاد الأخضر"، ذلك بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالامارات ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات (AUE)، الإمارات العربية المتحدة والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلك .

ويتحدث الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن دور المعهد والاستراتيجيات التي يتبعها حول التغيرات المناخية وتأثيرها.

وتقام ورشة عمل التغيرات المناخية اونلاين عبر ابلكيشن زووم :https://us06web.zoom.us/j/4617295687

معرف الاجتماع: 461 729 5687 رمز المرور: aue2020

رابط التسجيل: https://campus.aue.ae/Public/Events/Registration.aspx?EventID