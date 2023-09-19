وفد السفارة الأمريكية أثناء لقاء رئيس الأعلى للإعلام: مصر تمتلك صحافة مشهود لها بالمهنية

أستقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، روبن هاروتونيان الوزير المستشار للشئون العامة بالسفارة الأمريكية، ووفد السفارة الأمريكية بالقاهرة وضم بيتر ونتر المتحدث الرسمي باسم السفارة، وتوماس تانر نائب المتحدث الرسمي، وأحمد لطفي المنسق الإعلامي بالسفارة الأمريكية، ودينا النحراوي المتخصصة الإعلامية بالسفارة، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، وجرى حوار حول سبل دعم التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين.

وشرح الكاتب الصحفي كرم جبر، وظائف المجلس من خلال الصلاحيات الدستورية والقانونية ، لضمان حرية الممارسة الاعلامية ، واصدار تراخيص مزاولة النشاط الاعلامى ووضع المعايير والأكواد ،لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها.

وأعرب عن امنياته بأن تشهد السنوات القادمة مزيدا من التواصل بين وسائل الاعلام فى البلدين، خاصة وأن الولايات المتحدة تربطها علاقات استراتيجية مع مصر التى تلعب دورًا هامًا في قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،مضيفًا أن على الإعلام العمل على تهيئة علاقات طيبة بين البلدين من خلال التواصل المستمر لأنه يؤدي إلى تطوير العلاقات.

من جانبه أعرب روبن هاروتونيان عن سعادته بتواجده في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرًا إلى أنها أول زيارة رسمية يقوم بها لإحدى المؤسسات الرسمية، خاصة وأن بلاده تولي أهمية خاصة لتوطيد العلاقات مع مصر، وتتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مجال كل المجالات وخاصة الإعلام،وتحقيق شراكة في المجال الإعلامي.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى ان مصر هي ضامن أساسى للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دورًا كبيرًا في كافة القضايا الإقليمية والعالمية بما تمتلكه من علاقات جيدة مع الجميع، وتمتلك إعلام وصحافة مشهود لهما بالمهنية على كل المستويات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الصحافة والإعلام المصري في نقل الأخبار، لذلك ترغب في دراسة إقامة مشروعات إعلامية مشتركة.

وأكد على أن الولايات المتحدة تعتبر وجود علاقات إعلامية مصرية أمريكية أمر جيد جدًا وترغب في دعمه وزيادته، وترغب في أن يكون جميع المصريين على علم بما يحدث في أمريكا من خلال وسائل الإعلام، لأن التواصل المستمر بين الشعوب يؤدي إلى تطوير العلاقات، مطالبًا بوجود بروتوكول تعاون إعلامي بين البلدين.

وأوضح هاروتونيان اهمية دراسة توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتدريب الإعلاميين وتعليم اللغة الانجليزية، واشار الى وجود تعاون مع وسائل الإعلام المصرية ولكن على المستوى الفردي يجب الأرتقاء به على المستوى المؤسسي.

واختتم هاروتونيان، بأنه يتمنى أن تستمر العلاقات الأمريكية المصرية في الازدهار،وان يلقى الاعلام المصرى الاضواء على الانشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

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