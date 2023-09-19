وكيل تعليم الوادي الجديد: ضرورة جعل البيئة المدرسية جاذبة لقضاء أفضل الأوقات

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة بعدد من المدارس بإدارة الداخلة التعليمية، لمتابعة سير منظومة العمل والاطمئنان على استعداد وتجهيزات استقبال الطلاب مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد 2023_2024، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة البسيطة ورفع الكفاءة وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة لحماية الطلاب والعاملين.

ووجه وكيل الوزارة، وفق تصريحات اليوم الثلاثاء، بضرورة الاستقبال الجيد للطلاب مع مطلع العام الدراسى الجديد مع تقديم خدمة تعليمية متميزة وجعل البيئة المدرسية جاذبة لقضاء أفضل الأوقات بها مع نخبة متميزة من معلميهم.