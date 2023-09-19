الحاسب الآلي بجامعة الأزهر ينظم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

ينظم مركز الحاسب الآلي بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني غدا الأربعاء بقاعة الاجتماعات بفرع البنات بمدينة نصر.

وقالت الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز: إن الندوة متاحة بالمجان لجميع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، ويشارك في تنظيمها أسرة طلاب من أجل مصر؛ بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري والأكاديمي بالجامعة في إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م ومبادئ التنمية المستدامة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسيحاضر فيها اللواء د. إيهاب طلعت، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.