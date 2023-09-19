بعد إفراج إيران عنهم.. وصول الأسرى الأمريكيين إلى الولايات المتحدة

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بوصول طائرة تقل 5 أمريكيين أفرجت إيران عنهم إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد يوم من مبادلتهم بـ5 إيرانيين كانوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، إضافة إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المفرج عنهم وصلوا بالفعل.



وفي وقت متأخر الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عودة 5 أمريكيين مفرج عنهم في صفقة تبادل سجناء مع إيران، معلنا فرض عقوبات جديدة على الرئيس الإيراني السابق أحمدي محمود نجاد والاستخبارات الإيرانية.

فيما اعتبر الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الإفراج عن السجناء الأمريكيين "عملا إنسانيا بحتا".