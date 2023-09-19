الرئيس السيسي يهنئ مالطا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مالطا الدكتور جورج فيلا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار، إلى سفارة مالطا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .