بعد اتمام صفقة نادرة مع أمريكا.. إيران تتوجه بالشكر إلى قطر وعمان

أشاد الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، بدور عمان وقطر لتعاونهما في صفقة تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، قال رئيسي، خلال لقاء مع مدراء عدد من وسائل الاعلام الأمريكية: "نشكر عمان وقطر للتعاون في انجاز صفقة تبادل السجناء".

وتابع رئيسي: "لو لم تترك الولايات المتحدة طاولة المفاوضات بحسابات خاطئة، وانغمست في أعمال الشغب، لكان من الممكن القيام بإنجاز هذه الصفقة في وقت سابق"، مضيفا: "لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات".

وأكد أن: "كل خطوة نحو الوفاء بالالتزامات يمكن أن تساعد في بناء الثقة".

وبدورها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء مع واشنطن، أعربت خلاله عن شكرها وامتنانها لقطر وعمان على دورهما في تحرير أموال إيران المجمدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "الأصول المالية التي أفرجت عنها كوريا الجنوبية متاحة الآن للبنك المركزي الإيراني وسيتم استخدامها وفقا لتقدير السلطات المعنية وبناء على احتياجات وأولويات البلاد".

ووصف البيان السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومات الأمريكية المختلفة لمنع وصول إيران إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى بأنها "سياسات غير قانونية ولا إنسانية".

وأكد البيان أيضا على أنه "تم إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بشكل غير قانوني بسبب أنشطتهم التجارية العادية وتمت إعادتهم إلى أحضان عائلاتهم".

وأشار إلى أن "الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية في كوريا الجنوبية، تم بفضل الجهود الحثيثة التي استمرت سنوات، وجرى تحويل الأموال إلى حسابات تابعة لبنوك إيرانية في قطر، معربة عن “امتنان إيران لحكومة قطر للقيام بدور فعال في عملية نقل الموارد المالية وتبادل السجناء”.

كما ثمنت “الجهود القيمة التي بذلتها سلطنة عمان في تعزيز هذه العملية وتعاون الحكومة السويسرية لمشاركتها في تسهيلها”.