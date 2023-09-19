تحدث محمد حبشي، وكيل أعمال المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها المدرب لصحيفة “ماركا” في الساعات الماضية.

وكيل أوسوريو يوضح حقيقة تصريحات المدرب بشأن شرب اللاعب المصري "شيشة"

وقال حبشي، في تصريحات لبرنامج “كورة في الـ90” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090: “صحيفة ماركا قامت بتعديل الجزء الخاص بأن المدرب اتهم اللاعب المصري بشرب الشيشة، لأنها قامت بنشره بشكل خاطئ”.

وتابع: “أوسوريو كان يتحدث بشكل عام عن الشعب المصري وطبيعته، وأنه يحب السهر لأوقات متأخرة، بما فيهم اللاعب المصري أيضا”.