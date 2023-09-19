الشباب والرياضة تصل بسلسلة فعاليات برنامج ريحانة لـ3 محافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة " ،بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

يأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات ، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

ويهدف البرنامج إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .

وشملت السلسلة مركز شباب الساحل ، بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة ٢٥ فتاة ، حيث تضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة عمل الميسرات بالبرنامج و التدريب على المهارات الحياتية والتواصل واكتشاف الذات والتعارف على الاعضاء الجدد ، أدار الحوار مجموعة من الفتيات اللاتي تم تدريبهن من قبل وزارة الشباب والرياضة .

وفي محافظة الإسماعيلية تم تنفيذ لقاء لطلائع مركز شباب الإسماعيلية ، تناول العادات المتبعة فى الحياة اليومية والمشاعر الدائمة ، كيفية التعامل مع الآخرين وكيف تقيم الشخص من أول لقاء من طريقة الكلام والأسلوب والأخلاق والقيم والمبادئ ، وتطرقت الفعاليات لفن الإتيكيت ودوره فى حياتنا ، و طريقة مجاملة الآخرين والردود عليها وانتقاد الآخرين بطريقة مهذبة ، وتوضيح لفرق بين الهدف والحلم وكيفية الوصول للهدف لتحقيق الحلم.

وفي نفس السياق جاء تنفيذ برنامج" المهارات الحياتية من أجل النجاح " ، ضمن البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات تحت شعار" ريحانة " بمحافظة الشرقية ، حيث بدأ تنفيذ البرنامج بمركز شباب نزلة العرين .

و يستهدف البرنامج الفتيات بالمرحلة السنية من١٦ إلى ٢٤ سنة ، حيث بدأت فعاليات الدورة بالتعارف والتعريف بمشروع ريحانة ،ومناقشة المتدربات عن توقعاتهم من التدريب ، والتعريف بخطة العمل المزمع العمل بها خلال أيام التدريب والمحددة بأجندة التدريب المقررة للبرنامج من خلال الخمس جداريات الأساسية للمهارات الحياتية من أجل النجاح ، والتي تضم مفهوم الذات الإيجابى ، وتضم أيضًا إدارة الذات ، مهارات التواصل ، المهارات الاجتماعية ، بالإضافة إلى مهارات التفكير العلمي.