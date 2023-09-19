هدى المفتي تخطف الأنظار بجمالها على إنستجرام ..شاهد

حرصت الفنانة هدى المفتي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة.

وظهرت هدى المفتي، بإطلالة صيفية مرتدية فستانا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت ملامحها ببعض اللمسات الجذابة من المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود مع اختيار اللون البينك للشفاه.

وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم “حظك اليوم”، الفيلم من إخراج أسامةعرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، وطه الدسوقي، ومحمد مولة، وتدور أحداث الفيلم فيليلة واحدة.

وعن “حظك اليوم”، قالت الفنانة هدى المفتي إنها بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبهأحمدالبيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.