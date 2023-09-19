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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رضا حجازي يحذر المدخنين داخل المدارس.. عملاق أزرق يغزو سماء مصر الليلة.. وموعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

ارفع رأسك للسماء وشاهد عملاقا أزرق يغزو مصر مساء


نشهد اليوم الثلاثاء ظاهرة فلكية مميزة وهامة حين يصل كوكب نبتون والمعروف بـ كوكب الماء أو الكوكب الازرق إلى وضع التقابل مع الشمس وسيكون مضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

 

خبير تربوي: الجامعات التكنولوجية جسر بين التعليم وسوق العمل


أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية هي قاطرة جديدة للتعليم الفني في مصر، وهي بمثابة مسار جديد لطلاب فئات التعليم الفني.


البحوث الفلكية تنظم ورشة مع الجامعة الأمريكية بالإمارات للحديث عن التغيرات المناخية


ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية غدآ، ورشة عمل اونلاين حول تغير المناخ والتنمية المستدامة الاقتصاد الأخضر ، ذلك بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالامارات ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات (AUE

وضع لافتة ممنوع التدخين في جميع المدارس|وزير التعليم يحذر : سنعاقب المخالفين
 

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بشأن العام الدراسي الجديد والمقرر انطلاقه في المدارس الحكومية والرسمية يوم 30 سبتمبر الجاري .

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 | الغلق خلال ساعات.. وهذا موعد إعلان النتيجة


تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ساعات تفصلنا عن غلق موقع تسجيل الرغبات أمام طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية نظام 3 و5 سنوات.

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