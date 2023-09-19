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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا مدارس بمدينة طور سيناء

معرض أهلا مدارس
معرض " أهلا مدارس " بمدينة طور سيناء

 افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فوده، اليوم /الثلاثاء/ معرض" أهلا مدارس " بمدينة طور سيناء. 


وأشار - بيان صادر عن المركز الإعلامي للمحافظة اليوم - إلي أن المعرض يأتى تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بغرض توفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع .


وأكد البيان أن محافظ جنوب سيناء خلال الافتتاح شدد علي توزيع الكتب المدرسية وانتظام الطلاب بالدراسة وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، لافتا إلي أن المحافظة مستمرة في سداد 50 % من مصروفات المدرسة اليابانية لمساعدة أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم، مؤكدا علي توزيع أدوات مدرسية علي الطلاب الأكثر احتياجا وذوي الهمم والأيتام.


ووجه المحافظ بضرورة التوسع في إقامة تلك المعارض بكافة مدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما شدد علي ضرورة متابعة توفر تلك السلع بنفس الأسعار طوال أيام المعرض بنسب تخفيض تتراوح ما بين 25 إلي 30 % للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة السيناوية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.


ولفت البيان إلى أن المعرض تنظيم محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وبإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.


وشهد الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء، السكرتير العام المهندس أحمد الأسكندراني، ورئيس مدينة طور سيناء مبروك الغمريني ووكيل وزارة التموين بالمحافظة إبراهيم الحارون، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة.

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