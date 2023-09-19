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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقرير دولي: توقعات بارتفاع أعداد السودانيين بدول الجوار بواقع 1.8 مليون مع نهاية العام

احتضان مصر للسودانيين
احتضان مصر للسودانيين

تتوقع الوكالة الدولية للهجرة فرار 8ر1 مليون سوداني إلى دول جوار السودان بنهاية العام الجاري وهو ما سيفاقم المأساة الانسانية التي يعيشها السودانيون سواء النازحين داخليا أو الفارين إلى خارج السودان و يقل من قدرة الوكالة على تقديم الدعم الانساني الكافي لهم. 

وأشادت الوكالة في بيان لها بدور دول جوار السودان وفى مقدمتهم مصر فى توفير المأوى و الاستضافة اللازمة للفارين السودانيين من نيران القتال المتصاعد مشيرة الى ان مصر هى الداعم الاول للفارين السودانيين و تليها تشاد .

وجاء فى التقرير " ان ذلك يحدث فى ذات الوقت الذى تواجه فيه الوكالة الدولية للهجرة عجزا تمويليا وصل الى 79 % من حجم احتياجات التمويل الإغاثي الانساني المطلوبة لدعم اللاجئين السودانيين " . 


وقالت وكالة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة إن استمرار المعارك فى السودان قد أدى إلى ايجاد 8ر3 مليون نازح داخلى جديد على الاراضى السودانية ممن اضطروا الى الفرار عن مناطق سكانهم الاصلية للنجاة بحياتهم وهو ما فاقم مشكلة النازحين و المشردين فى السودان.

وأشارت الوكالة في تقرير لها صدر عن سكرتاريتها التنفيذية فى جنيف إلى أن عدد النازحين و المشردين داخل حدود السودان يقدر حاليا بنحو 1ر7 مليون انسان نتيجة القتال الدائر بين قوات الدعم السريع و الجيش الوطنى السودانى منذ ابريل الماضى. 

وكشفت عن أن العدد الأكبر من النازحين فى داخل السودان يتركزون فى ولاية النيل وشرق دارفور و شمال دارفور و جنوبها بالاضافة الى ولايتى سنار و النيل الابيض .

وقال فيدريكون سودا مدير ادارة الطوارئ في الوكالة الدولية للهجرة إن دعم الأنشطة الإغاثية للنازحين فى السودان يحتاج الى مليار دولار أمريكي بشكل فوري و عاجل لتفادى نشوب كارثة انسانية الى جانب كارثة استمرار اعمال القتال . 

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