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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: العالم في أمسّ الحاجة للمواد الغذائية الأوكرانية والروسية

الحبوب
الحبوب

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن العالم في أمس الحاجة للمواد الغذائية الأوكرانية والروسية على حد سواء.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، أنه يجب أن يسعى العالم بشتى الطرق لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأي حرب أخرى في أنحاء العالم.

وتابع جوتيريش: "علينا اتباع كل السبل لتخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا وخارجها ومبادرة البحر الأسود إحدى هذه السبل"، لافتا إلى أننا جميعنا بحاجة ماسة للغذاء الأوكراني والأغذية والأسمدة الروسية لاستقرار الأسواق وضمان الأمن الغذائي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه يجب أن يرتكز العمل الجماعي على إنهاء الصراعات وتحقيق الرفاهية للشعوب، لافتا إلى أن العالم مليء بالأزمات الإنسانية والجوع والفقر وتغيرات المناخ وسوء التعذية.

وعلى جانب آخر، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، عن مغادرة سفينة شحن تحمل الحبوب ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود للمرة الأولى منذ تعليق اتفاق الحبوب، كما يتم تجهيز سفينة محملة بالقمح أخرى وستتجه إلى مصر في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية لتصدير الحبوب.

وقال نائب رئيس الوزراء الاوكراني أولكسندر كوبراكوف على فيسبوك أن السفينة أفريقيا الصامدة، التي تحمل ثلاثة آلاف طن من القمح، غادرت ميناء تشورنومورسك وتتجه نحو مضيق البوسفور، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

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