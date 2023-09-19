البيئة تسمح بصيد السمان البري والشرشير الصيفي في 8 محافظات

أصدرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 273 لسنة 2023 بشأن صيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي.

ونشر قرار وزارة البيئة في العدد الصادر اليوم الثلاثاء من الجريدة الرسمية، ونص قرار وزيرة البيئة، في مادته الأولى على السماح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي في الفترة من 2023/9/1 وحتى 2023/11/15 في المحافظات الساحلية الآتية: “شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية ومرسى مطروح، طبقًا لعدد من الاشتراطات المرفقة بالقرار”.

فيما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن يصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بهذا القرار والواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في الفترة من 2023/10/15 وحتى 2024/3/31، طبقا للاشتراطات المرفقة بالقرار.

تصاريح تجميع العينات الخاصة

ويسري العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض إنفلونزا الطيور والصادرة من جهاز شئون البيئة، على أن يتم عمل دوريات للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المرفقة بهذا القرار.

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القرار الوزاري رقم 198 بتاريخ 2021/8/24 والقرار الوزاري رقم 162 بتاريخ 2022/8/29؛ وبناء على توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية لمكافحة إنفلونزا الطيور بتاريخ 2010/12/2 لمناقشة نشاط الصيد؛ وبعد بحث ودراسة كافة أنشطة مواسم الصيد ونتائج العينات المحلية والدولية الطيور المهاجرة حتى 2022/2021.

كما جاء بعد الاطلاع على مذكرة قطاع حماية الطبيعة المرفوعة من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بشأن تنظيم صيد الطيور البرية في ضوء نتائج الترصد المرض إنفلونزا الطيور خلال المواسم السابقة وموسم 2023/2022 والمتضمنة الرأي الفني بشأن تنظيم صيد الطيور البرية لموسم 2024/2023.