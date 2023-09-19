أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك قبل لقاء بيراميدز

وضح أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق حقيقة مشاركة رمضان صبحي في مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري الممتاز.

وكتب حسن من خلال حسابه فيس بوك : رمضان صبحي يتماثل للشفاء قبل مباراة الزمالك وقرار مشاركته بيد باتشيكو.

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز سيغيب عن مباراة الزمالك المقبلة في افتتاح مبارياتهما بالدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وقال إبراهيم خلال برنامجه كورة في الـ 90 الذي يذاع عبر راديو 9090: بيراميدز سوف يفتقد خدمات رمضان صبحي للمباراة الثانية في الموسم الجديد بعد غيابه عن مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.