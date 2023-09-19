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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنمية الصادرات الزراعية من التمور.. انطلاق فعاليات أكاديمية تدريب مهندسي النخيل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإطلاق أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسى النخيل وذلك بحضور النائب البرلمانى جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، ولجنة الزراعة بالمجلس ، وأيضاً المهندس خالد الهجان رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، وهانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، فضلاً عن القيادات الجامعية والأكاديمية والتنفيذية والمجتمعية .

 

ويأتي ذلك لإستثمار المزايا النسبية العديدة والمقومات الإقتصادية التى تتميز بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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مهندسى النخيل

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره لإطلاق أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسى النخيل من محافظة أسوان كأول محافظة يتم تنفيذ هذه الأنشطة بها ، والتى تأتى فى ظل الشراكة بين البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ولجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بهدف تنمية الصادرات الزراعية من التمور المصرية لمختلف الأسواق العالمية  ، علاوة على تعظيم الإستفادة من زراعة النخيل وخاصة داخل محافظة أسوان والتى تمتلك نحو 2.2 مليون نخلة .

 

وأكد المحافظ على أن الدور الهادف الذى تسعى أكاديمية تدريب مهندسى النخيل إلى تحقيقه من خلال تقديم الخبرة العلمية ، وأيضاً العديد من التسهيلات والمشروعات الإستثمارية لراغبى العمل فى هذا القطاع الحيوى ، فضلاً عن توفير التدريب العلمى الذى يساهم فى خدمة الملايين من أشجار النخيل ، ورفع الوعى لدى العاملين بقطاع إنتاج وتصدير التمور ليعمل كل ذلك على توفير الكفاءات المطلوبة بين الشباب لإنتاج تمور ذات قيمة إقتصادية وبجودة عالية لزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الخارجية ، وتصبح الأكاديمية فرصة ذهبية لتحسين الإنتاج والجودة .

 

جهود

وأشار أشرف عطية بأننا فى محافظة أسوان لدينا خطة طموحة برؤية علمية متكاملة حيث مقترح إنشاء مجمع عالمى للتمور لتحقيق القيمة الإقتصادية المضافة منه ، علاوة على أنه جارى إنشاء منطقة لوجستية عالمية للتجارة والتصنيع والنقل اللوجسيتى تجاه الأسواق الأفريقية ، موضحاً بأننا دخلنا مرحلة زيادة سلاسل القيمة المضافة بالإنتاج المتخصص والتعبئة والتغليف والتصنيع لمنتجات التمور الجافة والنصف جافة والتى تتميز بجودة فائقة وقيمة إقتصادية عالية ، تواكباً مع إعتماد التمور كأحد المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة ، ومن المحافظات الأعلى عدداً للنخيل ومنتجات التمور المتنوعة .

 

هذا وقد شهدت الفعاليات إهداء محافظ أسوان درع المحافظة لرئيس لجنة التمور وأيضاً المدير التنفيذي للمجلس التصديرى الحاصلات الزراعية ، فيما قام رئيس اللجنة بإهداء محافظ أسوان نسخة تذاكرية من كتاب الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المصرية والذى تم إعداده بالشراكة والتعاون بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى .

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