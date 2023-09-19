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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالمستندات.. طليق علا غانم يكشف استرجاع الفيلا الخاصة بهما بالقانون

صدى البلد

قال رجل الأعمال عزير طليق الفنانة علا غانم، إنه قام بشراء فيلا خاصة لها بالمهندسين وفيلا أخري فى العين السخنة قبل فيلا مسكن الزوجية.

 

وأضاف فى المؤتمر الصحفي الذى عقده اليو ، أنها طلبت منه بناء فيلا أخري لتكون بجانب مدينة الإنتاج الإعلامى التى اتخذاها مسكنا للزوجية لهما بمنطقة "شبرامنت".

 

وتابع قائلا: بعد انتقالنا لأمريكا ، تفاجأ منذ سنتين أن علا باعت الفيلا لابنتها فريدة الضفراوي بمبلغ ضخم، رغبة فى إلغاء عقد الإيجار الخاص به، وهذا يعتبر غير قانوني، ولكنه عرض المستندات التى تؤكد حصوله على استرجاعها مجددا. 

 

وكشف رجل الأعمال عبدالعزيز حسن طليق الفنانة علا غانم،  عن الإصابات التى تعرض لها من قبل علا غانم ووالدتها.

 

وأضاف فى المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أنه تفاجأ بشكل الفيلا بعد الاشتباكات التى حدثت من قبل علا وأسرتها والحارس الشخصي لها.

 

وتابع عبد العزيز حسن ، قائلا: إن والدة علا تسببت فى قطع شريان إحدى ذراعيه،  وقامت علا بمساعدة الحارس الشخصي لها بفتح حاجبيه، حتى سقط على الأرض فى الحال،
واختتم أن لا أحد أصاب غيره بسبب الضرب المبرح الذى تعرض له.

 

بداية الأزمة


وبدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية أستعان بهما زوجها السابق ، وقالت علا غانم، انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية مما أدى أنها رفعت دعوى خلع ضده.

 

منشور علا غانم:


ويذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشور فور تعرضها للضرب والعنف ، لطلب الاستغاثة من المركز القومي ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام 
 

معلقة: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني".

علا غانم الدكتورة مايا مرسى طليق علا غانم سكن الزوجية مدينة الانتاج الإعلامي مسكن الزوجية

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