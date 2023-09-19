رئيس محكمة النقض: حريصون على توفير المناخ الملائم للقضاة لتحقيق العدالة

أكد المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حرصه الكبير على توفير المُناخ الملائم وكل ما من شأنه تحقيق مصالح جموع قضاة مصر، بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق بكل جهد وإخلاص.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس محكمة النقض خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية للمحكمة اليوم بمقر بدار القضاء العالي، والتي حضرها نواب رئيس المحكمة ومستشاروها أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم توزيع العمل للعام القضائي 2023 / 2024 وتلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة مع مراعاة صالح العمل.



وشدد المستشار حسني عبد اللطيف، على أهمية إرساء قواعد العدالة في العمل القضائي، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة، معلنًا إطلاق المنصة الرقمية لمحكمة النقض والتي تضم موقع المكتبة الإلكترونية والموقع العام للمحكمة.



وأثنى رئيس محكمة النقض، على العطاء الكبير لشيوخ القضاة والجهد المبذول من أعضاء الجمعية العمومية، مهنئًا إياهم وجميع قضاة مصر بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة والقضاة الجدد المنضمين لمحكمة النقض، بمناسبة قدوم العام القضائي الجديد.



كما ثمّن تضحيات شهداء الوطن وأسرهم، داعيًا المولى القدير أن يحفظ مصر وشعبها والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كل مكروه وسوء.