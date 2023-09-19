عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 33 سفينة للحلويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 33 سفينة للحلويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.


وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء -وفقا لبيان اليوم الثلاثاء- أن الميناء استقبل السفينة (PRINCESS FAYZAH) التي ترفع علم بربادوس القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ26 ألفا و525 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.


وأكد أن قطارا غادر بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و298 شاحنة، فيما وصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 373 ألفا و348 طنًا.


وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 15 ألفا و641 طن تضمنت 2650 طن مولاس و2562 طن رمل و10429 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33 ألفا و359 طنا تضمنت 250 طن سكر و3300 طن خردة و1190 طن زيت طعام و5515 طن ابلاكاش و5300 طن قمح و8486 طن حديد و7857 طن ذرة و1200 طن بضائع متنوعة و1144 رأس ماشية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

3 تحركات عاجلة لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر.. اعرف العلبة هتبقى بكام

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

ترشيحاتنا

صفة الرسول في التوراة.. يعفو ويغفر ويقيم الملة العوجاء

رايحلها لقى ابنها.. القصة الكاملة لجريمة عشيق الأم جامع القمامة في الجيزة

أمام الأمم المتحدة..العاهل الأردني: معاناة الشرق الأوسط مستمرة ما لم يتم حل القضية الفلسطينية

بتوقيع ميسي.. زد يحقق فوزا مثيرا أمام الإسماعيلي في الدوري

عايزين يجوزوني ثري.. اعترافات فتاة عرضها أهلها للبيع على «الفيس»

بيان عاجل من الكرملين بشأن قوات حفظ السلام الروسية ناجورنو كاراباخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

بالبينك الملفت.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها

مش حامل..كشف لغز عجلة المحمودية التي أثارت جدلا وتصدرت الترند

أعراض إذا ظهرت على الشخص فهو يعاني من الاكتئاب.. احذره

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ