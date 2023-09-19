تداول 33 سفينة للحلويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 33 سفينة للحلويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء -وفقا لبيان اليوم الثلاثاء- أن الميناء استقبل السفينة (PRINCESS FAYZAH) التي ترفع علم بربادوس القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ26 ألفا و525 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.



وأكد أن قطارا غادر بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و298 شاحنة، فيما وصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 373 ألفا و348 طنًا.



وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 15 ألفا و641 طن تضمنت 2650 طن مولاس و2562 طن رمل و10429 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33 ألفا و359 طنا تضمنت 250 طن سكر و3300 طن خردة و1190 طن زيت طعام و5515 طن ابلاكاش و5300 طن قمح و8486 طن حديد و7857 طن ذرة و1200 طن بضائع متنوعة و1144 رأس ماشية.