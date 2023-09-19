الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدا من الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي

استضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الثلاثاء/ وفدا من الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، الجهة المسئولة عن إدارة مرفق الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية للوقوف علي إمكانات الدولة المصرية في مجال الأرصاد الجوية والتعرف على مختلف الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة وبخاصة المرتبطة بمواجهة الموجات الحرارية، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني نحو تكثيف التعاون وتعظيم الشراكات مع النظراء الدوليين في مختلف أنشطة الطيران المدني.



تأتي الزيارة في ضوء ما شهده العالم من أزمات وكوارث خلال موسم الصيف الأخير والناتجة من موجات حرارية عنيفة أدت إلى وقوع الكثير من الخسائر خاصة في الأرواح.



تضمنت الزيارة مناقشات ثنائية دارت بين الجانبين بمشاركة خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية والمتخصصين في مجال الموجات الحرارية وعلاقتها بالصحة العامة.



وخلال اللقاء، أكدت الهيئة عن وعيها بمدى خطورة مثل هذه الموجات على الصحة العامة للمواطنين وارتباطها الوثيق بعدة مناحي من الحياة والمجتمع مؤكدة على اهتمامها بدراسة افضل سبل التعامل مع هذه الموجات خاصة فيما يخص التنبؤ بها قبل حدوثها بفترة كافية وإصدار الإنذار المبكر بشأنها والحرص على وصول هذه الإنذارات للجهات المعنية بالتعامل معها وكذلك كافة المواطنين.



كما تم استعراض الجهود التي يقوم بها الطرفين لضمان فاعلية نظم الإنذار المبكر الموجه للموجات الحرارية لدى كل منهما كما تم الاتفاق على التعاون في تطوير وتنفيذ الطرق الأكثر فاعلية والاستفادة من التجارب الناجحة لدى كل من الطرفين مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الأرصاد الجوية وقطاع الصحة بالدولة لتعظيم الفائدة العائدة من نظم الإنذار المبكر بالموجات الحرارية.