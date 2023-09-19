عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدا من الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي

وفدا من الوكالة الأمريكية
وفدا من الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي

استضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الثلاثاء/ وفدا من الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، الجهة المسئولة عن إدارة مرفق الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية للوقوف علي إمكانات الدولة المصرية في مجال الأرصاد الجوية والتعرف على مختلف الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة وبخاصة المرتبطة بمواجهة الموجات الحرارية، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني نحو تكثيف التعاون وتعظيم الشراكات مع النظراء الدوليين في مختلف أنشطة الطيران المدني.


تأتي الزيارة في ضوء ما شهده العالم من أزمات وكوارث خلال موسم الصيف الأخير والناتجة من موجات حرارية عنيفة أدت إلى وقوع الكثير من الخسائر خاصة في الأرواح. 


تضمنت الزيارة مناقشات ثنائية دارت بين الجانبين بمشاركة خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية والمتخصصين في مجال الموجات الحرارية وعلاقتها بالصحة العامة.


وخلال اللقاء، أكدت الهيئة عن وعيها بمدى خطورة مثل هذه الموجات على الصحة العامة للمواطنين وارتباطها الوثيق بعدة مناحي من الحياة والمجتمع مؤكدة على اهتمامها بدراسة افضل سبل التعامل مع هذه الموجات خاصة فيما يخص التنبؤ بها قبل حدوثها بفترة كافية وإصدار الإنذار المبكر بشأنها والحرص على وصول هذه الإنذارات للجهات المعنية بالتعامل معها وكذلك كافة المواطنين.


كما تم استعراض الجهود التي يقوم بها الطرفين لضمان فاعلية نظم الإنذار المبكر الموجه للموجات الحرارية لدى كل منهما كما تم الاتفاق على التعاون في تطوير وتنفيذ الطرق الأكثر فاعلية والاستفادة من التجارب الناجحة لدى كل من الطرفين مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الأرصاد الجوية وقطاع الصحة بالدولة لتعظيم الفائدة العائدة من نظم الإنذار المبكر بالموجات الحرارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

3 تحركات عاجلة لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر.. اعرف العلبة هتبقى بكام

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

ترشيحاتنا

صفة الرسول في التوراة.. يعفو ويغفر ويقيم الملة العوجاء

رايحلها لقى ابنها.. القصة الكاملة لجريمة عشيق الأم جامع القمامة في الجيزة

أمام الأمم المتحدة..العاهل الأردني: معاناة الشرق الأوسط مستمرة ما لم يتم حل القضية الفلسطينية

بتوقيع ميسي.. زد يحقق فوزا مثيرا أمام الإسماعيلي في الدوري

عايزين يجوزوني ثري.. اعترافات فتاة عرضها أهلها للبيع على «الفيس»

بيان عاجل من الكرملين بشأن قوات حفظ السلام الروسية ناجورنو كاراباخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

بالبينك الملفت.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها

مش حامل..كشف لغز عجلة المحمودية التي أثارت جدلا وتصدرت الترند

أعراض إذا ظهرت على الشخص فهو يعاني من الاكتئاب.. احذره

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ