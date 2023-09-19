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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو ردينة ينفي مزاعم إسرائيل حول مضمون كلمة الرئيس عباس بنيويورك

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ما أوردته تقارير نشرها الإعلام العبري، بشأن مضمون كلمة الرئيس محمود عباس، أثناء لقائه أبناء الجالية الفلسطينية في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسططينية، وفا" إن الرئيس أبو مازن تطرق لموضوع الانتخابات، مؤكدا الموقف الفلسطيني الرسمي بإجرائها حال التمكن من ذلك في القدس الشرقية.

وشدد أبو ردينة على الرئيس عباس لم يسئ لأحد في كلامه، ولم يستعمل أي كلمة تسيء لأي جهة.

وأضاف أن مثل هذه التقارير الصادرة في الإعلام الإسرائيلي، هي استمرار للحملة الشرسة التي تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق القيادة الفلسطينية والرواية الفلسطينية، التي أخذت تشق طريقها في الولايات المتحدة، وفي العالم لدحض الرواية الإسرائيلية.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الرئيس محمود عباس، قد هاجم الاتحاد الأوروبي في حدث خاص مساء الاثنين، قائلا إن بروكسل فشلت في تحقيق وعودها بأنها ستساعد السلطة الفلسطينية في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2021، مدعية أنه وصفهم بالـ”حيوانات”، حسب زعمها.

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