محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض "أهلا مدرستي"

أكد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، توفير مستلزمات المدارس والزي المدرسي والأدوات المكتبية والأحذية والشنط بأسعار مخفضة، والاستمرار في افتتاح معارض "أهلا مدارس" بالمراكز والمدن، وتم افتتاح 5 معارض "أهلا مدارس"، ويجري افتتاح بقية المعارض بالمدن.



جاء ذلك خلال افتتاح محافظ كفرالشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم /الثلاثاء/ معرض "أهلا مدرستي" بمدرسة هدى شعراوي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وسبع غذائية، وغيرهم، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح مابين 30 لـ40%.

