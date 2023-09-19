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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: الدول الكبرى مسئولة عن أزمة الألغام

بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح

أكد الباحث السياسي بشير عبد الفتاح، إنه لا توجد آلية قانونية دولية رادعة لملف الألغام في مختلف دول العالم.

 

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وقال بشير عبد الفتاح في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”: "المجتمع الدولي مسؤول بشكل أساسي عن الألغام الأرضية التي تعاني منها العديد من بقاع العالم".

 

وأضاف بشير عبد الفتاح: "الدول الاستعمارية الكبرى هي التي كانت مسؤولة عن زرع ونشر هذه الألغام.

 

وتابع بشير عبد الفتاح: "اتفاقية أوتاوا المعغنية بنزع الالغام أبرمت عام 1997، ولم تنضم إليها سوى 146 دولة فقط بينما رفضت العديد من الدول الانضمام لها، لأن هذه الاتفاقية لا تُحمل بشكل مباشر الدول الاستعمارية والدول الكبرى المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن انتشار الألغام.

 

ولفت إلى أن الألغام تؤدي إلى الهجرات، لأنه لا يمكن البقاء في مناطق مهددة، وتؤدي لتعطيل التنمية والفقر والتصحر، وهناك 17 هدفا للتنمية تم الاتفاق عليها لتحقيقها في 2030، ولن يتسنى تحقيقها سوى بحل أزمة الألغام ومساعدة الدول على تطهيرها وعلى مرحلة ما بعد الألغام وتأهيل الأرض والمتضررين.

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