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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"كنت بربيه".. المشدد 15 سنة للمتهم بالتخلص من نجل شقيقه

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين خالد عمار، وياسر جلال، متهم، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه في التخلص من نجل شقيقه بسبب شرب المجني عليه السجائر، مما دفع المتهم إلى الاعتداء عليه باستخدام خرطوم وتقييده بحبل حتى أنهى حياته.

وقال المتهم: اللي حصل إن أخويا كانت شقته غرقانة ميه لمدة أربع أيام جه قعد عندي في الشقة وكان معاه ولاده وأنا إمبارح كنت واقف في الشارع ورجعت البيت حوالى الساعة ۳ العصر لقيت ولاد أخويا مولعين سجائر رحت ضارب كل واحد فيهم بالقلم على وشه وبعد كده هما زعلوا مني وبعديها بحوالي عشرة دقائق أبوهم اللى هو أخويا شقيقى اللى اسمه أيمن رجع البيت ولقي العيال بتعيط وزعلانين وأنا ساعتها قلتله إن أنا شفت ولادك بيشربوا سجائر وضربتهم على وشهم.


وتابع المتهم: ساعتها أخويا قالى دول عيال صغيرة ابقى فهمهم براحة ودخل صالحهم وقعد حوالي ساعة في البيت معانا وبعد كده نزل وراح شغله تاني، وأنا ساعتها نزلت الشارع وسبت العيال في البيت وبعديها بحوالي نص ساعة رجعت البيت لقيت آدم بيقولى إن محمود لعب في الشيشة وحطها على بقه وطلع منها دخان وأنا ساعتها اتنرفزت علشان خفت عليه لأحسن بعد كده يحصله حاجة وكنت عاوز أربيه علشان ميعملش کده تاني".

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهم أمير.م، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتخلص من نجل شقيقه بعد وصلت تعذيب لمدة ٥٠ دقيقة وتقييده بالحبال حتى فارق الحياة بمنطقة إمبابة.
 

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