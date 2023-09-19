طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل طاجن بامية باللحم.



المقادير:



نص كيلو بامية صغيرة

2 ملعقة زيت زيتون

ربع كيلو لحمه كيوب ( مكعبات صغيره جدا)

2 بصلة كبيرة مفروم

2 فص ثوم مفروم

نص معلقة ملح + نص معلقة فلفل اسمر

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 كوب ماء

الطريقة:



تنظف البامية ويسخن نصف الزيت على النار ويشوح اللحم

يسخن باقى الزيت على النار ويشوح البصل والثوم مع التقليب حتى يلين البصل

مع التقليب حتى يتغير لون البصل ونضيف عصير الطماطم ومعجون الطماطم والتوابل مع التقليب وعند الغليان نضع البامية مع اللحم ونزود بالماء حتى التسوية جيدا وبالهنا والشفا.