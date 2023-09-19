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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زور لإلغاء حكم بالإعدام.. «المرافعة» تؤجل محاكمة محامي متهم بالتزوير

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الحميد عبد المنعم، تأجيل نظر إعادة محاكمة محامي متهم في قضية تزوير حكم قضائي مع أمين سر إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، للمرافعة.

كانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، محام وسكرتير بمحكمة الجنايات بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالتزوير في أوراق قضية لصالح محكوم عليه بالإعدام.

وكشفت التحقيقات عن أن المحام استغل تزوير السكرتير لاسم أحد القضاة على حكم صادر بالإعدام لموكله، أمام محكمة النقض، ما تسبب في نقض الحكم.

وأضافت التحقيقات أن المحامي استغل علاقته بالسكرتير الذي غير اسم القاضي مصدر الحكم على أوراق القضية، ودفع المحامي أمام النقض بتغير اسم الهيئة التي نظرت القضية عن المذكور اسمها بالأوراق، ما يعد بطلانًا في الإجراءات، وبالتالي ألغى حكم الإعدام على موكله، الذي صدر عليه الحكم بالإعدام في قضية قتل جاره.

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